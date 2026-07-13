Burhaniye ilçesinde, Kızıklı mahallesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kızıklı Mahallesi'ndeki ot yangını Üyücek deresi kenarında çıktı.
İlçeye bağlı Kızıklı Mahallesinde Üyücek deresi kenarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 4 dekar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Kızıklı Mahalle muhtarı Ahmet Girgin, ekiplere teşekkür ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Burhaniye'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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