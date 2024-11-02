Burhaniye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burhaniye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burhaniye\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burhaniye'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 3 şüpheli tutuklandı.

02.11.2024 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'nin Kızıklı Kırsal Mahallesi'nde Hakan Çakıroğlu (30) ile H.B. (35) ve E.B. (34) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Yaşanan saldırı sonrasında Hakan Çakıroğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Silahlı kavgada H.B. sağ kolundan, E.B. ise sol elinden yaralandı. Olayın ardından kavganın yaşandığı evin önüne gelen Çakıroğlu'nun yakını H.M.Ç., şüphelilerden H.B.'nin evine ateş açtı. Olaya karışan 3 şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesine getirilerek tedavileri tamamlanan H.B., E.B, ve H.M.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay sonrasında yapılan çalışmada ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait 2 adet şarjör, 9 tabanca fişeği ile 18 dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hakan Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:30:56. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.