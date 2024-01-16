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Burhaniye'de Yağmurun Etkisi: Karınca Deresi Taştı, Köy Yolları Zarar Gördü - Son Dakika
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Burhaniye'de Yağmurun Etkisi: Karınca Deresi Taştı, Köy Yolları Zarar Gördü

Burhaniye ilçesinde gece boyu aralıklarla yağan yağmur, Karınca deresini taşırarak bazı köy yollarına zarar verdi. Belediye ekipleri zarar gören yolları tamir etmek için çalışma başlattı.

Burhaniye\'de Yağmurun Etkisi: Karınca Deresi Taştı, Köy Yolları Zarar Gördü
16.01.2024 - 13:57,
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Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmur Karınca deresini taşırırken, bazı köy yollarına da zarar verdi. Burhaniye Belediyesi zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Burhaniye'de, gece boyu aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Madra dağından doğan Karınca deresi bazı yerlerde taşarken, köy yollarını da bozdu. Karadere köyünde Karınca deresi köy içindeki yolun altını oyarken, Subeylidere köyünde ise köprüyü aşan sel suları yolu çamura çevirdi. Bazı araçlar çamura saplanırken, belediye ekipleri yolları tamir etmek için çalışma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Yağmurun Etkisi: Karınca Deresi Taştı, Köy Yolları Zarar Gördü - Son Dakika


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