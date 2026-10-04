Bursa Büyükorhan\'daki orman yangınına 3 helikopter ve 1 uçak havadan destek veriyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, takviye ekip ve araçların bölgeye sevk edilmesiyle sürdürülüyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor.

Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları koordineli şekilde devam ederken, bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.