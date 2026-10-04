Bursa Büyükorhan'daki orman yangınına 3 helikopter ve 1 uçak havadan destek veriyor - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'daki orman yangınına 3 helikopter ve 1 uçak havadan destek veriyor

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Bursa Büyükorhan\'daki orman yangınına 3 helikopter ve 1 uçak havadan destek veriyor
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Bursa Büyükorhan'daki orman yangınına takviye ekip ve araçlar sevk edilerek müdahale sürdürülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı ile Orman Bölge Müdürlüğünün 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçağı çalışmalara katılıyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, takviye ekip ve araçların bölgeye sevk edilmesiyle sürdürülüyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor.

Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları koordineli şekilde devam ederken, bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: İHA
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