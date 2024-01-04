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Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir evin otoparkında meydana gelen mazgal hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. 3 şüpheli şahıs, biri çevreyi gözetlerken diğeri mazgalı çaldı. Şüpheliler olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

Bursa\'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
04.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:36
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Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakini gibi yürüyen 3 şüpheli, bir evin otoparkının giriş kısmında bulunan mazgalı gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı bulunduğu yerden çaldı. 3 şüpheli şahıs hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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