Bursa'da 5 Katlı Binanın 3. Katı Alev Alev Yandı

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5 katlı binanın 3. katı alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir iş merkezinin yanında bulunan 5 katlı binanın 3. katı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 5. katlı binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına hızla müdahale etti. Kısa sürede alevlerle başa çıkan ekipler yangını bitişiğindeki iş merkezine sıçramadan söndürmeyi başardı. Polis, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatırken, alevlere teslim olan daire kameraya anbean yansıdı.