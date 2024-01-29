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Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi Kumyaka Köyü'nde bulunan bir ahşap evde gece yarısı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ev tamamen kül olurken, olay anları ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa\'da ahşap ev alevlere teslim oldu
29.01.2024 - 23:44,  Güncelleme: 23:45
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Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da tarihi Kumyaka Köyü'nde ahşap bir ev alev alev yandı.

Olay, Mudanya ilçesi Kumyaka Köyü'nde meydana geldi. Gece yarısı ahşap tarihi bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatte kontrol altına aldı. Evden geriye kül yığını kalırken, yangın anları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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