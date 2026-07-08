Bursa'da Alkollü Sürücü Kaçtı, Cezadan Kurtulamadı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücü Kaçtı, Cezadan Kurtulamadı

08.07.2026 09:37
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Bursa'da alkol denetiminde dur ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Bursa'da alkol denetimi yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, yol kesilince mecburen durdu. Polisin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücü, cezadan kaçamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak İzmir Yolu Caddesi Odunluk mevkiinde yapılan uygulamayı gören alkollü sürücü, akaryakıt istasyonuna girdi. Burada da karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan 16 NRB 12 plakalı otomobil sürücüsüne polis, "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, tekrar ana yola çıkarak kaçmaya yeltendi. Bunun üzerine trafik yavaşlatılarak önü kesilen sürücü, araçtan indi. Komiserin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücüye alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Deniz A., 0.68 promil alkollü çıktı. Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servisle önünü kesiyoruz öyle duruyorsun" demesiyle alkollü sürücü, "Abi vallahi görmedim" dedi. Alkollü sürücüye 4 ayrı maddeden toplam 450 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise 60 gün otoparka çekildi.

Ayrıca, sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Alkollü Sürücü Kaçtı, Cezadan Kurtulamadı - Son Dakika

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