Bursa'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı

Bursa\'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir sürücü, gece yarısı alkollü olduğu düşünülen şekilde zikzak çizerek trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler ise o anları kayda alarak polise bildirdi.

24.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:35
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Bursa'da seyir halindeki sürücü gece yarısı zikzak çizerek trafiği tehlikeye attı. Ne olduğunu anlamaya çalışan başka bir sürücü ise direksiyon başındaki kişinin alkollü olduğunu düşünerek o anları kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik yolunda ilerleyen bir TOGG sürücüsü, direksiyon başında zikzak çizerek ilerledi. Sürücünün bir sağa bir sola gittiğini gören trafikteki diğer otomobil sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler kazaya davetiye çıkaran araç sürücüsünü dakikalarca takip edip o anları kayda aldı.

Trafik ekipleri de görüntüler üzerine soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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