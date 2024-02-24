Bursa\'da Alkollü Sürücü Zikzak Çizerek Trafiği Tehlikeye Attı

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Bursa'da seyir halindeki sürücü gece yarısı zikzak çizerek trafiği tehlikeye attı. Ne olduğunu anlamaya çalışan başka bir sürücü ise direksiyon başındaki kişinin alkollü olduğunu düşünerek o anları kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik yolunda ilerleyen bir TOGG sürücüsü, direksiyon başında zikzak çizerek ilerledi. Sürücünün bir sağa bir sola gittiğini gören trafikteki diğer otomobil sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler kazaya davetiye çıkaran araç sürücüsünü dakikalarca takip edip o anları kayda aldı.

Trafik ekipleri de görüntüler üzerine soruşturma başlattı. - BURSA