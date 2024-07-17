Bursa'da aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Bursa'da aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı

Bursa\'da aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı

Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kendi yüksekliğinin katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, aşırı yükle caddelerde ilerledi. Aşırı yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

17.07.2024 18:54
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Bursa'da aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı

BURSA - Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kendi yüksekliğinin katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı.

Olay İzink ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, aşırı yükle caddelerde ilerledi. Aşırı yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

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