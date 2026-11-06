Bursa\'da atıl tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun süredir kullanılmayan eski tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Geçmişte tekstil fabrikası olarak kullanılan, uzun süredir atıl durumdaki binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.