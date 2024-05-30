Bursa'da Cinnet Getiren Baba Tarafından Öldürülen 3 Kardeşin Cenazeleri Teslim Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Cinnet Getiren Baba Tarafından Öldürülen 3 Kardeşin Cenazeleri Teslim Alındı

Bursa\'da Cinnet Getiren Baba Tarafından Öldürülen 3 Kardeşin Cenazeleri Teslim Alındı

Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeşin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Kardeşler, annelerinin köyünde yan yana defnedilecek. Olayın ardından teslim olan baba, eşleriyle olan problemleri aklına gelince cinnet getirdiğini söyledi. Cinayetin ardından tutuklanan baba, cezaevine gönderildi.

30.05.2024 16:46
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Bursa'da cinnet getiren babalarının öldürdüğü 3 kardeşin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Babalarının 15 gün önce Erzurum'a giderek getirdiği öğrenilen kardeşler, annelerinin köyünde yan yana defnedilecek.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. 11 suç kaydı bulunan M.K'nın (39) eşi Gülay K., geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan M.K., birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren M.K., daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu. Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 çocuğunu katleden baba, olayın ardından teslim olduğu polise, "Eşimle olan problemlerimiz aklıma gelince yaptım" dedi.

15 gün önce çocuklarını Erzurum'dan alarak Bursa'ya gelmiş

M.K. ve eşi Gülay K.'nın 1 yıldır aile içi şiddetten dolayı ayrı oldukları ve çocukların annesi ile kaldığı, 15 gün önce M.K.'nın Erzurum'a giderek 3 çocuğunu alarak Bursa'ya getirdiği öğrenildi. M.K.'nın tehdit etmesi üzerine eşi G.K.'nın şikayette bulunduğu da öğrenildi. M.K. ifadesinde, dün Erzurum'daki jandarma personelinin kendisini telefonla arayarak en yakın karakola gidip konu ile ilgili ifade vermesi gerektiğini söylediğini, 3 çocuğu ile birlikte mutfakta kahvaltı yaparken eşiyle olan problemlerinin aklına geldiğini, çıkmaza girip bir anda cinnet getirdiğini söyledi. Tezgahta bulunan ekmek bıçağı ile 2 kız çocuğunu öldürdüğünü, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdüğünü belirten M.K., çocuklarını öldürdükten sonra salonda iple kendini asarak intihar etmeye çalıştığını ancak başaramadığını, daha sonra en yakın polis noktasına teslim olduğunu ifade etti.

Evin odalarında bulunan notlar muhafaza altına altındı

Olaydan hemen sonra evi inceleyen ekipler, suç aleti olan bıçağı yatak odasında bularak muhafaza altına aldı. Evin diğer odalarında yapılan incelemelerde ise M.K.'nın yazdığı tahmin edilen notlar polis tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babaları tarafından acımasızca öldürülen 3 kardeşin otopsisi ise Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeleri teslim aldı. Talihsiz 3 kardeş, Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı olan annelerinin köyü Kazbel Mahallesi'nde toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cinnet Getiren Baba Tarafından Öldürülen 3 Kardeşin Cenazeleri Teslim Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Cinnet Getiren Baba Tarafından Öldürülen 3 Kardeşin Cenazeleri Teslim Alındı - Son Dakika
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