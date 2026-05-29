Bursa\'da Çocuk Trafikte Tehlike Yarattı

Bursa'da bir çocuk, akan trafikte canını hiçe sayarak yürüdü. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Çanakkale Yolu Santral Garaj mevkiinde meydana geldi. Bir çocuk, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı akan trafikte yola çıktı. Araçların ters istikametine yürüyen çocuğu gören vatandaşlar uyarılarda bulunsa da işe yaramadı. Bir süre araçların arasında yürüyen çocuk, gözden kayboldu. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA