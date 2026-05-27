Bursa'da Dilenciler Arasında Kavga

Bursa'da iki dilenci grubunun yer kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede uzun süredir dilencilik yaptıkları iddia edilen şahıslar arasında 'yer kapma' meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların bakışları arasında kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine bağırdığı ve zaman zaman fiziki müdahalede bulunduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinleri, bölgede zaman zaman benzer olayların yaşandığını belirterek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA