Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yeşillik alanda dakikalarca drift yaptı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yeşillik alanda dakikalarca drift attı. Drit ile yeşillik alana zarar veren sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Drift Yapan Sürücü Kamerada - Son Dakika
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