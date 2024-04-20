Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nden Mahmudiye Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyundaki bir araç yol kenarında duran araca çarptı. 3 aracın karıştığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?