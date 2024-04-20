Bursa\'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.