Bursa'da Elektronik Kelepçe İhlali Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Elektronik Kelepçe İhlali Yapan Zanlı Tutuklandı

Bursa'da eski eşine şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe cezası alan zanlı, kelepçe ihlalinden dolayı tutuklandı. 2022 yılında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kelepçe takılması kararı verilen M.Y.B., kelepçesinin sabotaj uyarısı vermesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.

23.06.2024 16:54
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Bursa'da eski eşine şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe cezası alan zanlı, elektronik kelepçe ihlalinden tutuklandı.

Bursa'da 2022 yılında eşi E.Ö.'ye karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında elektronik kelepçe takılması kararı verilen M.Y.B., elektronik kelepçe ihlalinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"2022 yılında eşi E.Ö.'ye karşı şiddet uygulaması sebebiyle hakkında 'Elektronik Kelepçe' takılması kararı verilen şüpheli M.Y.B., 13 Haziran 2024 tarihinde kelepçesinin 'Kayış Sabotaj Uyarısı' vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.Y.B., 13 Haziran 2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 14 Haziran 2024 tarihinde 'Kamu Malına Zarar Verme' suçundan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen M.Y.B., Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen M.Y.B., konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Elektronik Kelepçe İhlali Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Elektronik Kelepçe İhlali Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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