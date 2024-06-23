Bursa'da Elektronik Kelepçe İhlali Yapan Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da eski eşine şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe cezası alan zanlı, elektronik kelepçe ihlalinden tutuklandı.

Bursa'da 2022 yılında eşi E.Ö.'ye karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında elektronik kelepçe takılması kararı verilen M.Y.B., elektronik kelepçe ihlalinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"2022 yılında eşi E.Ö.'ye karşı şiddet uygulaması sebebiyle hakkında 'Elektronik Kelepçe' takılması kararı verilen şüpheli M.Y.B., 13 Haziran 2024 tarihinde kelepçesinin 'Kayış Sabotaj Uyarısı' vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.Y.B., 13 Haziran 2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 14 Haziran 2024 tarihinde 'Kamu Malına Zarar Verme' suçundan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen M.Y.B., Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen M.Y.B., konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA