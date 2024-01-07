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Bursa'da Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa\'da Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
07.01.2024 - 11:17,
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Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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