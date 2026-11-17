Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, İstanbul'dan Bursa'ya ücret karşılığında yabancı uyruklu şahıs taşıyan bir araç durduruldu.

Mudanya ilçesindeki bir iş yerinde kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı ve barındırıldığı, Nilüfer ilçesindeki bir adreste ise yabancı uyruklu şahısların yasa dışı yollarla barındırıldığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde toplam 19 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış hakkının bulunmadığı veya kimliksiz olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen araç korsan taşımacılık kapsamında işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.