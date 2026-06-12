Bursa\'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yüz binlerce makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan arama kararları doğrultusunda 6 şüpheliye ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 401 bin 200 adet makaron, 2 bin 400 adet sökülmüş ve sahte bandrol, 27 bin 200 adet kıyılmış tütün doldurulmuş sigara, 98 kilogram bandrollü ve bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet kompresör ile 16 litre yabancı bandrollü alkol ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA