Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Bursa\'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
12.06.2026 07:00
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Bursa'da jandarma, kaçak tütün operasyonunda 401 bin makaron ve 6 şüpheliyi ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yüz binlerce makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan arama kararları doğrultusunda 6 şüpheliye ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 401 bin 200 adet makaron, 2 bin 400 adet sökülmüş ve sahte bandrol, 27 bin 200 adet kıyılmış tütün doldurulmuş sigara, 98 kilogram bandrollü ve bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet kompresör ile 16 litre yabancı bandrollü alkol ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rezan Demirhan Rezan Demirhan:
    401 bin makaron ele geçti ama bunların kaçı satılacak kaçı imha edilecek belli değil ki bu işten kim kazanacak anlaşılmıyor 0 0 Yanıtla
  • Serdar Öztürk Serdar Öztürk:
    makaronlar ne alaka ya kaçak tütünle sigara basıyolarmış vay canına hayvanların da içtiği dumanları buradan alıyolar herhalde zavallı kuşları böyle zehirlemesin kimse 0 0 Yanıtla
  • Dilek Ciftci Dilek Ciftci:
    bu kaçak tütün işi cidden sorun çünkü vergi kaybı oluyor ve devlet o parayı eğitim sağlık gibi işlere kullanabilir bizim emeklimiz de o vergilere bağlı yani iyi olmuş bu operasyon devamı gelsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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