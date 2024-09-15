Bursa'da Kalp Krizi: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Kalp Krizi: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Bursa'da hava almak için parka giden Erol Köseoğlu, bankta otururken kalp krizi geçirip öldü.

15.09.2024 16:07
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Hava almaya çıktı, oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 55 yaşındaki adam, hava almak için çıktığı parkta, bankta otururken kalp krizi geçirerek kafasını yere vurdu. Yaşlı adam parkta hayatını kaybederken acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka hava almaya çıkan Erol Köseoğlu (55), banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu ilk belirlemelere göre, kalp krizi geçirdikten sonra yere kafasını vurdu. Kanlar içerisinde kalan Köseoğlu'nu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Köseoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kalp Krizi: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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