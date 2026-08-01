Bursa'da Kaza: Otomobil Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Otomobil Dere Yatağına Uçtu

Bursa\'da Kaza: Otomobil Dere Yatağına Uçtu
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Yunuseli yolunda kontrolü kaybeden otomobil ters döndü, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Yunuseli yolunda dere yatağına uçarak ters döndü. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüye ilk müdahaleyi kazayı gören gençler yaptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savrularak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çekilen görüntülerde konuşan sürücü, "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" diyerek kazayı anlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaza: Otomobil Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika

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