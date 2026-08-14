Bursa'da Koltuk İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Koltuk İmalathanesinde Yangın

Bursa\'da Koltuk İmalathanesinde Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir koltuk imalathanesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe sebep oldu. Mahalleyi sokağa döken yangın, ekiplerin yerinde müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesindeki bir baza ve koltuk imalathanesinin yan tarafındaki alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle imalathanedeki elyaf ve süngerleri tutuşturdu. Büyüyen alevler imalathanedeki baza ve koltuk sandukalarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak kontrol aldığına aldığı yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Koltuk İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

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