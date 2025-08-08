Bursa\'da Motosiklet Kazası

Bursa'da trafikte seyir halinde olan motosikletli, aniden önüne kıran otomobile çarpmaktan kurtulamadı. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü ana yolda ilerlediği sırada, yan şeritteki otomobil bir anda önüne kırdı. Fren yapmakta geciken motosikletli, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin ani manevrası ve çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA