Bursa'da narkotik polisinin uyarıcı hap imalathanesine düzenlediği operasyonda onbinlerce sentetik uyarıcı hap ile üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şehir genelinde uyarıcı özellikte 320 bin adet Gerica 300 miligram sentetik hap ele geçirildi. Operasyonel çalışmaların devamında, Kestel ilçesinde bulunan ve sentetik ecza tabletleme merkezi olarak kullanıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

İşyerinde gerçekleştirilen aramada 10 bin adet sentetik hap, 250 kilogram pregabalin hammaddesi, 500 bin adet boş ecza kapsülü, 4 bin 150 adet imalatta kullanılan sentetik ecza hap kutusu, 1 adet kapsül makinesi, 1 adet blister baskı makinesi, 1 adet kapsül temizleme makinesi, 1 adet karışım mikseri, 3 adet kompresör makinesi, 1 adet soğutucu makine, 22 adet blister yapımında kullanılan rulo, 1 adet Glock marka tabanca ve 41 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında E.Y., H.A.C., M.Y. ve M.G. adlı 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Gerica nedir

Gerica, teknik açıdan doğrudan bir uyuşturucu madde değil; etkin maddesi pregabalin olan ve reçeteyle satılan (genellikle yeşil reçete kapsamına giren) bir ilaç olarak biliniyor. Bununla birlikte yüksek dozda ya da amacı dışında kullanıldığında uyuşturucu ve uyarıcı etkisi gösterdiği ve ciddi bir bağımlılığa yol açtığı ifade ediliyor.