Bursa\'da Orman Yangını: 3 Köy Tahliye Edildi

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında başlayan orman yangını Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünü de etkisi altına aldı. Gürsu'daki ekiplerin bir bölümü daha sık ormana sahip olduğu için Avdancık'a kaydırıldı. 3 köyde 480 hane boşaltılırken, söndürme çalışmalarına itfaiye, orman, sivil toplum kuruluşları, belediyelerin şirketlerinin yanısıra bölgedeki çiftçiler de tankerleri ile destek veriyor.

Yangının Gürsu'ya bağlı İğdir ve Karahahıdır köyünün yerleşim birimlerinin sıfır noktasına kadar geldi. İHA ekibinin dron kamerası ile kaydettiği görüntüler bir vadi içindeki İğdir köyünün ve yanındaki Karahıdır köyünün ne kadar tehdite maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Buradaki ekipler alevlerin Karatepe'den Avdancık köyü sırtlarına taşınması sebebiyle bu bölgeye sevk edildi. Çok sayıda tanker, iş makinesi ve traktör Avdancık'a yönlendirildi.

Yangının dron ile havadan kaydedilen görüntülerinde ise gecenin karanlığı adeta kızıla boyandı. Çam ağaçları alev alev yanarken, bazı noktalarda itfaiye ve orman ekipleri müdahalede bulundu. Rüzgarın zaman zaman hızını arttırması ekiplerin de işini zorlaştırdı. 3 köyde 1765 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Gürsu Belediyesi hayvan barınağından kurtarılan 60 hayvan da başka noktalara nakledildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının yoğun müdahaleye başlaması bekleniyor.

Yangın sebebiyle de Bursa Ankara otobanı trafiğe kapatıldı. - BURSA