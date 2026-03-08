Bursa'da özel halk otobüsünün ters şeride girmesi trafikte tehlikeli anlara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da Otobüs Ters Şeride Girdi - Son Dakika
