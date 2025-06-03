Otomobil, 2 motosiklete aynı anda çarptı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 2 motosiklete aynı anda çarptı. Yaralanan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki motosikletlileri takip eden otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, hareket halindeki 2 motosiklet sürücüsünü yere serdi.
Yaşanan kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da otomobil 2 motosiklete çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?