Bursa\'da Otomobil Dereye Uçtu

Bursa'da iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü firar etti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YAH 28 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü araç içerisinde bulamadı. Araç, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA