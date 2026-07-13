Bursa'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Otomobil Yangını

Bursa\'da Otomobil Yangını
13.07.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan dumanların ardından kısa sürede alevlere teslim oldu. Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.