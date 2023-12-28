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Bursa'da psikolojik tedavi gören genç, tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da psikolojik tedavi gören genç, tartıştığı babasını öldürdü

Bursa'da 2 yıldır psikolojik tedavi gören 23 yaşındaki Emre Şentürk, tartıştığı 50 yaşındaki babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli polis tarafından yakalanırken, cinayetin ev değiştirme tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bursa\'da psikolojik tedavi gören genç, tartıştığı babasını öldürdü
28.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:51
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Bursa'da 2 yıldır psikolojik tedavi gören 23 yaşındaki Emre Şentürk, tartıştığı 50 yaşındaki babasını pompalı tüfekle vurdu. Yalın ayak evden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, baba ise hayatını kaybetti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin "Neden öldürdün ?" sorusuna "Öldürmek istemedim" cevabını verdi. Cinayetin ev değiştirme tartışmasından kaynaklandığı da ortaya çıktı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 640'ıncı sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır psikolojik tedavi gören Emre Şentürk, (23) kendini eve kapattı. Oğlunun bu durumda olmasına üzülen baba Niyazi Şentürk (50), oğluna "Sen kendini bu evde iyi hissetmiyorsun, evi değiştirelim" demesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle evdeki tüfeği alan Emre Şentürk, babasını karın boşluğundan vurdu. Silah sesleri üzerine aile fertleri odaya koştuklarında Niyazi Şentürk'ün kanlar içinde yerde olduğunu gördü. Durum hemen 112 ekiplerine bildirilirken, Emre Şentürk ise olay yerinden yalın ayak kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Niyazi Şentürk, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İşlenen cinayet sonrası tahkikat başlatan polis ekipleri babasını vuran alüminyum fabrikasında işçi Emre Şentürk'ü 5 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Gece işten geldikten sonra annem ve kız kardeşim uyurken, babamla sohbet ettik. Daha önceden psikolojik sorunlarım olduğu için babam, 'Oğlum niye içine kapanıyorsun. İstersen evi taşıyalım' dedi. Konu uzayınca tartışmaya başladık" dediği öğrenildi.

Öte yandan Emre Şentürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şentürk, adliyeye sevk edilmek için polis aracına bindirildiği sırada, "Ben babamı öldürmek istemedim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Yalın, Bursa, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da psikolojik tedavi gören genç, tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika


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