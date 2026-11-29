Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerinden kurtulmak için ikametini kız kardeşinin yanına aldıran ve eniştesiyle ablasının evine çocuklarıyla sığınan kadın, burada da rahat bırakılmadı. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşinin sığındığı eve gelerek elindeki satırla saldırmak istedi. Korkuyla eve sığınan kadının ardından pencereye satır fırlatan şahıs, camları tuzla buz etti. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin bulunduğu siteye geldi. Elinde satır bulunan şahıs, eşine ölüm tehditleri savurarak saldırmak istedi. Büyük korku yaşayan kadın binaya sığınırken, şahıs bu kez evin penceresine satır fırlattı. Cama isabet eden satırın ardından camlar parçalanırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

İkametini değiştirdi, sığındığı evde de rahat bırakılmadı

Yaşadığı tehditler nedeniyle güvenlik endişesi taşıyan kadın, ikametini kız kardeşinin yanına aldırarak ablası ve eniştesinin evine sığındı. Ancak iddiaya göre şahıs, kadının sığındığı bu eve de gelerek saldırgan tavırlarını sürdürdü.

15 Temmuz'dan bu yana çekişmeli boşanma davası yürüttüğünü anlatan mağdur kadın, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin kendisini ve ailesini rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Yaşadığı korku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını belirten kadın, artık kendisini güvende hissetmediğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olayın ardından uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.