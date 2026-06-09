Bursa\'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, otomobil adeta alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA