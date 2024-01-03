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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu sürücüsü müdahale etti - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu sürücüsü müdahale etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, motor kısmından aniden alev aldı. Yangın sırasında yoldan geçen bir çimento kamyonu sürücüsü ilk müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu sürücüsü müdahale etti
03.01.2024 - 09:31,
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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından bir anda alev alırken o sırada yoldan geçen çimento kamyonu sürücüsü ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasındaki yükle birlikte dik bir rampayı çıkmaya çalışan hafif ticari araç, bir anda motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm motoru sararken ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen çimento kamyonu yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu sürücüsü müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu sürücüsü müdahale etti - Son Dakika
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