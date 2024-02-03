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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken; çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA