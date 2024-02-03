 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı

Bursa\'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı ve o anlar kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

03.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken; çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir, Bursa, Olaylar, Bursa, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:07:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement