Bursa'da Vinç Kazası: Kepçe Dereye Düştü, Vinç Aracın Üzerine Devrildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dere yatağı temizliği sırasında yaşanan iş kazasında, vinçle dereye indirilmeye çalışılan kepçe dereye düştü, dengesini kaybeden vinç ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, kazada yaralanan vinç operatörü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında yürütülen temizlik çalışmaları çerçevesinde kepçenin vinç yardımıyla dereye indirilmesine karar verildi. Çalışma alanında sahibi bulunamayan yabancı plakalı park halindeki otomobil nedeniyle kepçe, aracın üzerinden geçirilerek dere yatağına indirilmeye çalışıldı. Ancak kaldırma işlemi sırasında taşınan kepçenin ağırlığı ve köprüde meydana gelen çökme nedeniyle vinç bir anda dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan vinç büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine devrilirken, askıda bulunan kepçe de dere yatağına düştü. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan korku dolu kaza anı ise çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vincin bir anda yan yattığı, kepçenin dereye düştüğü ve çevrede bulunanların panikle uzaklaştığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç operatörü M.A. (48), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprünün ucunda çökme meydana gelirken, vincin altında kalan park halindeki otomobilde de maddi hasar oluştu. Ekipler, çöken köprü ile dere yatağına devrilen iş makinesi ve vincin kaldırılması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA