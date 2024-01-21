 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı

Bursa'da yaşanan kar yağışı sonucunda İnegöl ilçesinde seyir halinde olan 2 tır, kayganlaşan yolda refüje girdi ve bir süreliğine yolun kapanmasına neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra tırlar yoluna devam etti. Tırların yolda kaldığı anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa\'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı
21.01.2024 - 19:56,
Abone Ol

Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı

BURSA - Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi üzerinde seyir halinde olan 2 tır, kar yağması sonucu kayganlaşan yolda refüje girdi. Bir süre bu şekilde kalan tırlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra yoluna devam etti. Tırların yolda kaldığı anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Olaylar, Hava Durumu, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı - Son Dakika


08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42
Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement