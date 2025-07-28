Bursa\'da yangınla mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan ve dün yeniden alevlenen orman yangını, 3'üncü gününde de devam ediyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli ve 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere mahallede bulunan vatandaşlar, gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken mahsur kalanlar için de mahalleye araçlar yönlendirildi.

MAHALLENİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZILDI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturuldu.

SABAH NAMAZINI ARAÇLARIN ÜZERİNDE KILDILAR

Yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesindeki yerleşim alanına ulaşmaması için günün ilk ışıklarına kadar cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam eden ekipler, sabah namazını araçların üzerinde kıldı.