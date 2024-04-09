Bursa'da yol kavgası kamerada

Bursa'da yumruklu yol kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da yolcu minibüsünün sürücüleri arasında çıkan sözlü tartışma yerini yumruklara bıraktı. Sürücülerin birbirini darp ettiği anlar kameraya yansırken, tarafları vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde minibüsünün şoförleri arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflardan biri aracından inerek, harekete geçmek için hazırlanan sürücünün yanına gidip minibüsün kapısını açtı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Ortalığı boks ringine çeviren şoförleri vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
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