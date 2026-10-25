Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel\'den yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda sorduğu "Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?" sorusuna Manisa’dan yanıt verdi. Partisinin Manisa İl Kongresi’nde konuşan Özel, "Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız" dedi. Özel, "Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeni Parti Genel Başkanı Özel arasındaki "savaş" tartışması sürüyor. Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelttiği soruya karşılık verdi.

ERDOĞAN: HAYIRDIR BEYLER KİMİNLE SAVAŞTASINIZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim’de TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’nda, Özel’in daha önce söylediği "Ben savaştayım, büyük bir mücadeledeyim. Ölümü de göze almışız" sözlerine tepki göstermişti. Özel’in adını anmayan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Geçenlerde bir tanesi çıkmış şuursuzca ‘savaştayız’ diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Hangi düşmana savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş?"

Erdoğan, "Siz ne dediğinizin, lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorularını da yöneltmişti.

ÖZEL: ADALETSİZLİĞE KARŞI SAVAŞTAYIZ

Yeni Parti’nin Manisa İl Kongresi’nde konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Adaletsizliğe karşı savaştayız, bu hukuksuzluğa karşı savaştayız. Masum insanların haysiyeti için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız kardeşim."

Partisinin bir “sivil darbe” ile karşı karşıya kaldığını öne süren Özel, bu sözlerini CHP’deki kongrelerin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınması süreciyle ilişkilendirdi. Özel, iktidarın kamu kaynaklarının güç sahiplerince alınmasına göz yumduğunu ve bunun “bir kişinin koltuğunu korumak” için yapıldığını iddia etti.

"ANITKABİR’DE ELİMİ SIKMADI"

Erdoğan’ın kutuplaşmadan ve gerginlikten yana olmadığına ilişkin sözlerine de değinen Özel, seçimden birinci parti olarak çıktıklarında Erdoğan’ı arayarak gerginliğin sona ermesini istediğini söyledi. Erdoğan’ın Anıtkabir’de elini sıkmadığını öne süren Özel, "Can yakmayacağız, intikamcı olmayacağız ama kötülüğe de teslim olmayacağız" diye konuştu.

Recep Tayyip ErdoğanÖzgür ÖzelYeni PartiAK PartiSiyasetManisaGüncelSon Dakika

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
13:04
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:23:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei