Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi

Feci kaza anı güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonrası altında ezilerek ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altına kalan Ramadan K., ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramadan K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.