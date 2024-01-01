 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu altında ezilerek ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi
01.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:30
Abone Ol

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi

Feci kaza anı güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonrası altında ezilerek ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altına kalan Ramadan K., ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramadan K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Güvenlik, Bursa, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında böyle ezildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement