 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki bir yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bursa\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı
03.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:34
Abone Ol

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kazadan yaralı kurtulan yaşlı adam yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kaza, geçtiğimiz önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor

Ağır yaralanarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramadan K.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anında olay yerinde bulunan Muhammet Özer, "Dün kaza saatlerinde dükkanımın kapısının önünde arkadaşım ile sohbet ediyordum. Karşıdan karşıya geçiyordu abimiz, bir anda hafriyat kamyonunun altında kaldı. Zaten kamyon sürücüsünün görüş açısında değildi. Her şey bir kaç saniye içinde oldu. Biz ilk yardımımızı yaptık, zaten abinin durumu pek iyi değildi" dedi.

Öte yandan kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Osmangazi, Bursa, Bursa, Soruşturma, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika


09:58
Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
09:37
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11
Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09
Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47
Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53
İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21
ABD'den İsrailli Bakan'a 'Sorumsuz ve kışkırtıcı' suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi

Son Dakika
09:58 Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
09:37 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09 Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47 Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53 İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21 ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07 Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 10:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement