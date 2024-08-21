Bursa Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Narkotik Suçlar Hakkında Bilgilendirdi

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 5 bin 620 vatandaşa ulaşarak 'Narko Nokta' ve 'Narkolog' konu başlıkları adı altında bilgiler verdi. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirme yapan ekipler, otobüs terminalinde 5 bin 620 vatandaşa ulaşarak broşür dağıttı. - BURSA