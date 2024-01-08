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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 okula gidilerek toplamda 374 öğrenciye 'Siber Güvenlik', 'Güvenli İnternet Kullanımı', 'Teknoloji Bağımlılığı' ve 'Siber Zorbalık' konularında farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi
08.01.2024 - 11:16,
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay programı çerçevesinde 3 okula giderek toplamda 374 öğrenciye "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konuları hakkında farkındalık eğitimleri düzenledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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