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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay programı çerçevesinde 3 okula giderek toplamda 374 öğrenciye "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konuları hakkında farkındalık eğitimleri düzenledi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi - Son Dakika