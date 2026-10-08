Bursa İnegöl\'de polis takibinden kaçamayan şüpheli, 50 gram bonzaiyle tutuklandı

Bursa İnegöl'de polis takibinden kaçamayan şüpheli, 50 gram bonzaiyle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de narkotik ekiplerinin takibe aldığı şüpheli, ekipleri fark edip kaçmaya çalışsa da kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinde yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan şüphelinin üzerinde yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Cengiz B.'yi takibe aldı. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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