Bursa Karacabey'de çiftlik yangını kontrol altına alındı, hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de çiftlik yangını kontrol altına alındı, hayvanlar kurtarıldı

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Bursa Karacabey\'de çiftlik yangını kontrol altına alındı, hayvanlar kurtarıldı
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Bursa Karacabey'de dün gece 23.45 sıralarında bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hayvanlar ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken çiftlikte büyük çapta maddi hasar oluştu, yangının nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında çiftlikte bulunan hayvanlar, son anda telef olmaktan kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün gece saat 23.45 sıralarında Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çiftliğin tamamına ve hayvanların bulunduğu bölümlere sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Yangın sırasında çiftlikte bulunan hayvanlar ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın sonrası çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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