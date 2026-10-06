Bursa Kestel\'de tarladaki baraka yandı, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tarlada bulunan baraka alevlere teslim oldu.

Yangın, Kestel ilçesi İpekyolu mevkiinde bulunan bir tarlanın içerisindeki barakada çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın yanında akaryakıt istasyonu bulunması muhtemel bir faciaya davetiye çıkarırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının istasyona sıçramasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.