Bursa Kestel'de tarladaki baraka yandı, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadı - Son Dakika
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Bursa Kestel'de tarladaki baraka yandı, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadı

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Bursa Kestel\'de tarladaki baraka yandı, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde İpekyolu mevkiindeki bir tarlada bulunan baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçraması önlendi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tarlada bulunan baraka alevlere teslim oldu.

Yangın, Kestel ilçesi İpekyolu mevkiinde bulunan bir tarlanın içerisindeki barakada çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın yanında akaryakıt istasyonu bulunması muhtemel bir faciaya davetiye çıkarırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının istasyona sıçramasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumİpekyoluGüvenlik3. SayfaGüncelKestelBursaSon Dakika

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