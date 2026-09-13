Bursa Mudanya\'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa Asfaltı üzerindeki Burgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 16 EG 449 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken kavşakta, T.D. idaresindeki 34 RIJ 879 plakalı otomobille çarpıştı.

İddiaya göre, T.D. yönetimindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, 34 RIJ 879 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 16 EG 449 plakalı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.