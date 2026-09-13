Bursa Mudanya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa Mudanya\'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Burgaz Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu hafif şekilde yaralanan 1 kadın, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa Asfaltı üzerindeki Burgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 16 EG 449 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken kavşakta, T.D. idaresindeki 34 RIJ 879 plakalı otomobille çarpıştı.

İddiaya göre, T.D. yönetimindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, 34 RIJ 879 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 16 EG 449 plakalı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Mudanya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, hafif yaralı 1 kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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