Bursa Nilüfer\'de yağışta kontrolden çıkan tır makaslayıp duvara çarptı, sürücü yaralandı

Bursa'da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır duvara çarparak makasladı. Yaşanan kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Misi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Yaşanan kaza sonrası makaslayan tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.