Bursa Nilüfer'de yangında mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de yangında mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi

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Bursa Nilüfer\'de yangında mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi
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Bursa Nilüfer'de bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 10 araç ve termal drone ile müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında mahsur kalan 19 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Bursa'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 10 araç ve termal drone sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında binada mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Binadaki diğer vatandaşların tahliye işlemleri sürerken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini ve 19 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirten Biba, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin AKOM koordinasyonunda takip edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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